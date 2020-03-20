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تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية فى خليج مكادى بالبحر الأحمر

الجمعة، 20 مارس 2020 04:57 م
تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية فى خليج مكادى بالبحر الأحمر تعقيم الفنادق
كتبت آمال رسلان 

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قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء فى إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية فى خليج مكادى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادى بمحافظة الغردقة، مشيرا الى ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادى الفنادق وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، بالإضافة الى اجراء الاختبارات الخاصة بال swab tests بمناطق انتقائية فى الفنادق.

 

وكانت غرفة المنشآت الفندقية قد بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الاسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الاقصر وهكذا، مشيرا الى أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

 

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادى الفندق كل 3 ساعات وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

 

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، بدأت أعمال التفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر على صحة وسلامة الغذاء، وذلك من خلال إحدى الشركات العالمية، وفى إطار خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية للتفتيش على الفنادق خلال فترة توقف الطيران والتى تستمر حتى نهاية مارس.

 


السياحة

تعقيم

كورونا

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