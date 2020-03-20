تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع السادس على التوالى، بحجم تداول 23.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، تلاه "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 23.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 153.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 137.1 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 17 مليون ورقة وبقيمة تداول 136.8 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 41.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 121 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 114 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 110.7 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 104.7 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 36.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 104.4 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 20.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 101.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 99.9 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.