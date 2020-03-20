تعرف على الفرق بين فيروس كورنا في الصين وأوروبا

فاطمة ياسر

أكد الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والتحاليل في برنامج مساء "DMC"، أن انتشار فيروس كورونا يعد من الأمور المرعبة التي يجب توخي الحذر منها، واتباع العديد من النصائح التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية لتقيل فرص الإصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف أستاذ المناعة، أن انتشار فيروس كورونا التاجي في دول أوروبا عكس ما تم انتشاره في الصين، فعدد الوفيات في دول أوروبا وخاصة إيطاليا يعد مضاعف أعدد الوفيات في الصين.

وأشار عبد الهادي مصباح، إلى أن فيروس كورونا في ايطاليا يتم إصابة ووفاة الشباب، وهذا الأمر أيضا عكس الصين التي كانت نسبة الإصابة والوفاة بنسبة أكثر لكبار السن، وهذا الأمر يعد من الأمور المخيفة والمرعبة التي يجب توخي الحذر منها.

وأوضح مصباح، أن ارتفاع عدد الإصابات والوفاة في ايطاليا يشكل رعب كبير، ويجب إتباع التعليمات الوقائية، ومنها:

-غسيل اليدين بالماء الصابون لمدة 20 ثانية.

-عند استخدام منديل عليك الإلقاء به في القمامة علي الفور.

-يجب يكون بينك وبين الشخص الذي أمامك وخلفك مسافة لا تقل عن متر.

-تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير عن طريق الاهتمام بتناول بعض الأطعمة التي تعمل علي ذلك وأخذ قسط كافي من الراحة.

-الابتعاد عن لمس أي أسطح فربما تكون حاملة للفيروس وتتسبب في الإصابة بهذا الفيروس التاجي، ولذا عليك التعامل بالمنديل ، أو بالقفازات.