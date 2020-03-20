تعرف على أسعار السلع الأساسية فى السوق..تراجع الدقيق والسكر

كتب هانى الحوتى

تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجارى، إذ ارتفعت أسعار الفول والذرة والصويا والجلوتين والعلف، فيما استقرت أسعار القمح والأرز والزيت، بينما تراجع سعر الدقيق والسكر، وبالنسبة للمعادن، استقرت أسعار الحديد والخردة والأسمنت واليوريا والفوسفات، فيما تراجعت أسعار الألومنيوم والذهب، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.



وجاءت قائمة الأسعار كالتالى : قمح 11.5 أوكرانى 3580 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 أوكرانى 3630 جنيه / طن صب أرضه

قمح 13.5 روسى 3730 جنيه / طن صب أرضه

قمح 14.5 روسى 4020 جنيه / طن صب أرضه

دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4500 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو 6700 جنيه/طن

ردة محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4150 جنيه / طن معبأ أرض

أرز شعير رفيع 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7350 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5850 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 14800 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين 10000 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 13500 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7100 جنيه / طن معبأ أرضه

فول بلدي – رفيع 27000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول بلدي – عريض 1900 جنيه / طن معبأ أرضه

فول استرالى 10000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول ليتوانى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول إنجليزى 7500 جنيه / طن معبأ أرضه

فول إنجليزى سورتكس 9000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول استرالى جديد 10500 جنيه / طن معبأ أرضه

ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3580 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3180 جنيه / طن صب أرضه

ذرة بلغارى/رومانى 3220 جنيه/طن صب أرضه

ذرة صيربى/بلغارى 3300 جنيه/طن صب أرضه

نشا غذائى 7150 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6850 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 6800 جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 6600 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا 44 6100 جنيه / طن معبأ أرضه

بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6600 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 4900 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 11000 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 10500 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3500 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36% 4650 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادي تسمين سوبر 23% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن 30 جنيه / كيلو

لحم أحمر دواجن 40 جنيه / كيلو



أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى:

حديد 9550 جنيه / طن أرضه

خردة الحديد 4500 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 44600 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – بثق 52200 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 54000 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر - كابلات 99000 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر - بارات 105400 جنيه / طن أرضه

الأسمنت 785 جنيه / طن أرضه

يوريا 4550 جنيه / طن

النترات 4500 جنيه / طن

فوسفات ناعم 1580 جنيه / طن

فوسفات خشن 1690 جنيه / طن

الذهب - 18 577 جنيه / جرام

الذهب - 21 674 جنيه / جرام

الذهب - 24 733 جنيه / جرام

الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5392 جنيه

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.69/15.79 جنيه