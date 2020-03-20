اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار السلع الأساسية فى السوق..تراجع الدقيق والسكر

الجمعة، 20 مارس 2020 10:52 م
تعرف على أسعار السلع الأساسية فى السوق..تراجع الدقيق والسكر سلع غذائية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجارى، إذ ارتفعت أسعار الفول والذرة والصويا والجلوتين والعلف، فيما استقرت أسعار القمح والأرز والزيت، بينما تراجع سعر الدقيق والسكر، وبالنسبة للمعادن، استقرت أسعار الحديد والخردة والأسمنت واليوريا والفوسفات، فيما تراجعت أسعار الألومنيوم والذهب، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :

قمح 11.5 أوكرانى 3580 جنيه / طن صب أرضه
 
قمح 12.5 أوكرانى 3630 جنيه / طن صب أرضه
  
قمح 13.5 روسى 3730 جنيه / طن صب أرضه
 
 
قمح 14.5 روسى 4020 جنيه / طن صب أرضه
 
دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه
 
دقيق -27 4500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو   6700 جنيه/طن
   
ردة محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز شعير عريض 4150 جنيه / طن معبأ أرض
 
أرز شعير رفيع 4000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7350 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5850 جنيه / طن معبأ أرضه
 
زيت صويا مكرر 14800 جنيه / طن صب أرضه
 
 
زيت أولين  10000   جنيه / طن صب أرضه
   
زيت ذرة خام   13500 جنيه / طن صب أرضه
 
 
زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه
 
 سكر مكرر 7100 جنيه / طن معبأ أرضه
  
 
فول بلدي – رفيع 27000 جنيه / طن معبأ أرضه
  
فول بلدي – عريض 1900 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول استرالى    10000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول ليتوانى    8000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول إنجليزى 7500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول إنجليزى سورتكس 9000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول استرالى جديد 10500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3580 جنيه / طن صب أرضه
 
ذرة أوكرانى 3180 جنيه / طن صب  أرضه
 
ذرة بلغارى/رومانى  3220 جنيه/طن صب أرضه
 
ذرة صيربى/بلغارى  3300 جنيه/طن صب أرضه
 
نشا غذائى 7150 جنيه / طن معبأ أرضه
 
جلوكوز 6850 جنيه / طن صب أرضه
 
صويا 47 6800 جنيه / طن صب أرضه
 
صويا 46 6600 جنيه / طن معبأ  أرضه
 
 
 
صويا 44 6100 جنيه / طن معبأ  أرضه
 
 
 
بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6600 جنيه / طن صب أرضه
 
 
 
دى دى جى إس أمريكى 4900 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
جلوتين مستورد 11000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
جلوتين محلى 10500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
جلوتو فيد محلى 3500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
كسب عباد – 36% 4650 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف بادي تسمين سوبر 23% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف نامي تسمين سوبر 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
علف بادي نامي 21% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه
 
 
 
لحم أبيض دواجن 30 جنيه / كيلو
 
 
 
لحم أحمر دواجن  40 جنيه / كيلو
 
 

أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى:

 

 
 
 
 
 
حديد 9550 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خردة الحديد 4500 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 44600 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام الألومنيوم – بثق 52200 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 54000 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام النحاس الأحمر - كابلات 99000 جنيه / طن أرضه
 
 
 
خام النحاس الأحمر - بارات 105400 جنيه / طن أرضه
 
 
 
الأسمنت 785 جنيه / طن أرضه
 
 
 
يوريا  4550 جنيه / طن
 
 
 
النترات  4500 جنيه / طن
 
 
 
فوسفات ناعم 1580 جنيه / طن
 
 
 
فوسفات خشن 1690 جنيه / طن
 
 
 
الذهب - 18 577 جنيه / جرام
 
 
 
الذهب - 21 674 جنيه / جرام
 
 
 
الذهب - 24 733 جنيه / جرام
 
 
 
الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5392 جنيه
 
 
 
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.69/15.79 جنيه
 

أسواق للمعلومات

أسعار السلع

أسعار المعادن

أسعار القمح

أسعار الزيت

أسعار الفول

أسعار الدقيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-3-2020 بسوق العبور

الجمعة، 20 مارس 2020 12:19 م

أسعار السمك اليوم الجمعة 20-3-2020 بسوق العبور

الجمعة، 20 مارس 2020 12:18 م

صور.. حملات على أسواق البحر الأحمر لضبط الأسعار ومحتكرى السلع

الجمعة، 20 مارس 2020 11:47 ص

الحكومة تنفى 8 شائعات وتكشف 8 حقائق عن كورونا.. لا فرض لحظر التجوال بالمحافظات.. وأعداد المصابين تعلن ببيانات واقعية.. ولا صحة لوجود عجز بالأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق.. فيديو وصور

الجمعة، 20 مارس 2020 11:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة