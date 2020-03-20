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تطهير وتعقيم مكاتب البريد بالجمهورية للوقاية من فيروس كورونا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 05:09 م
تطهير وتعقيم مكاتب البريد بالجمهورية للوقاية من فيروس كورونا.. صور تعقيم مكاتب البريد
كتبت هبة السيد

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تتخذ الهيئة القومية للبريد، العديد من التدابير الوقائية الاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا COVID 19 وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والعملاء مع ضمان استمرارية العمل، عبر تطهير وتعقيم كافة المكاتب والأسطح والمستلزمات التى يستخدمها العاملون بالمقرات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن. 
 
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد وجه بزيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 إلى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتى هذا القرار فى إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا،للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد. 
 
وكان عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، قد أكد فى وقت سابق، أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يومياً على مكاتب البريد والتى يقدر عددها بـ 4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث تم تشديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم التى تم توزيعها على الإدارات والاقسام، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والتحركات.
 
تعقيم حمامات مكاتب البريد
تعقيم حمامات مكاتب البريد

موظف بالبريد يرتدى كمامة للوقاية من كورونا
موظف بالبريد يرتدى كمامة للوقاية من كورونا

تعقيم كافة أنحاء مقر البريد
تعقيم كافة أنحاء مقر البريد

تعقيم مخازن هيئة البريد
تعقيم مخازن هيئة البريد

تعقيم مكاتب البريد
تعقيم مكاتب البريد
 
 

البريد

تعقيم البريد

فيروس كورونا

COVID 19

اخبار البريد

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