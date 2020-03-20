اليوم السابع
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تطهير مقر خدمات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 03:03 م
تطهير مقر خدمات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة كورونا تعقيم مقر الهية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب مدحت عادل

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قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأعمال تطهير وتعقيم، صباح اليوم، الجمعة، فى كل من مقراتها الإدارية بالقطاعين الجنوبى (مقر خدمات المستثمرين) بالعين السخنة الشمالى (المبنى الإداري) فى غرب بورسعيد، وذلك فى إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وتمت الأعمال، عقب قرارات المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة أمس، بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، يومى الجمعة والسبت بالمقار الإدارية للهيئة والموانئ التابعة، واستمرارها بشكل دورى خاصة بالموانئ.
 
وعلى جانب أخر، قامت الإدارات المعنية بإرسال رسائل إلكترونية لجميع العاملين للتوعية من الفيروس وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة فى التعامل داخل مقر خدمات المستثمرين.
 
وأصدر رئيس الهيئة الاقتصادية قرارات إدارية للعاملين بالهيئة والموانئ تنفيذا لقرار الدكتور رئيس الوزراء فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة من الفيروس كورونا المستجد.
 
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد واصلت خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
 
يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.
 
 
 
جانب من تعقيم مقر خدمات المستثمرين
جانب من تعقيم مقر خدمات المستثمرين

تعقيم قاعة اجتماعات مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعقيم قاعة اجتماعات مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعقيم مقر الهية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعقيم مقر الهية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أفراد تعقيم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أفراد تعقيم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
 

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قناة السويس

كورونا

تطهير مقر المنطقة الاقتصادية

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