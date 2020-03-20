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تركيا تعتقل 64 شخصا بتهمة نشر منشورات "مستفزة" حول كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 03:20 م
تركيا تعتقل 64 شخصا بتهمة نشر منشورات "مستفزة" حول كورونا الرئيس التركى
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، أن تركيا اعتقلت 64 شخصا بتهمة نشر منشورات "مستفزة" حول فيروس كورونا.

قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة فى وقت متأخر من يوم أمس الخميس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى أربعة بينما بلغ العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة 359.

 

وكان عدد الحالات المؤكدة 191 أمس الأربعاء. وقال قوجة إن فحوصا شملت 1981 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتيجة 168 حالة منها إيجابية.

وأكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس المجلس المركزى للجمعية الطبية التركية البروفيسور سينان أديامان، أكد أن الأطباء الأتراك فى خطر بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد، مطالبًا بسد نقص الأدوات الوقائية بأسرع وقت ممكن.

كما أشار رئيس المجلس المركزى للجمعية الطبية التركية، في مذكرته المرسلة إلى وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، أمس، إلى أن الأطباء الأتراك يتعرضون للخطر فى ظل ارتفاع عدد مصابى كورونا بالبلاد ونقص حاد فى الأقنعة والنظارات والقفازات والمطهرات اليدوية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية.

من جهتها، حذرت رئيسة غرفة إسطنبول الطبية البروفسورة بينار سايب، قائلة: نحن مثل البيادق في المنتصف، لدينا مشكلات في المعدات، يجب القضاء على المشكلة المُعاشة فى أدوات الوقاية الشخصية بأسرع وقت ممكن.


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