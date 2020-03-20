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ترامب يطالب بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات وبدون إضافة فوائد

الجمعة، 20 مارس 2020 06:19 م
ترامب يطالب بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات وبدون إضافة فوائد ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ومن دون إضافة فوائد عليهم، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس دونالد ترامب سيلغى اجتماعا لقادة مجموعة السبع فى كامب ديفيد فى يونيو بسبب فيروس كورونا، وسيعقد مؤتمرا بالفيديو بدلا من ذلك. ويأتى هذا القرار فى الوقت الذى تغلق فيه دول العالم حدودها وتحظر السفر لوقف انتشار الفيروس.

وعقد ترامب مؤتمرا عبر الفيديو مع قادة الدول الصناعية الكبرى في العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع ويعتزم تكرار الأمر في أبريل نيسان ومايو أيار وكذلك في يونيو، حيث كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالحضور الشخصي في المنتجع الرئاسي في ماريلاند.

وأبلغ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، والذي يعمل أيضا مساعدا لترامب فيما يتعلق بمجموعة السبع، نظراءه بهذه الخطوة.

ترامب

الطلاب

المدارس

الجامعات

كورونا

فيروس كورونا

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