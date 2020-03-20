اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يشكر شركات المطهرات: تساعدتنا على أن نكون أقوياء لمكافحة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:54 ص
ترامب يشكر شركات المطهرات: تساعدتنا على أن نكون أقوياء لمكافحة كورونا ترامب
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر إلى الضباط ورجال الأطفال والقطاع الخاص لإنتاجه المطهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يساعد فى احتواء فيروس كورونا القاتل. 

وغرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"شكرا لضباط الشرطة لدينا ، ورجال الإطفاء ، ونظم الإدارة البيئية الذين يساعدوننا في هزيمة الفيروس كل يوم.. أمتنا فخورة وممتنة من التفاني وتضحيات أوائل المستجيبين وأسرهم التي لا تتزعزع..معا سوف نتغلب على هذا!".

ترامب
 

كما وجه الشكر إلى القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنتج أجهزة التقطير التي تنتج من خلالها المطهرات،  قائلاً :" القطاع الخاص فى أمريكا يتقدم لمساعدتنا على أن نكون أقوياء.. ينتج العديد من أجهزة تقطير الكبيرة والصغيرة، تنتج مطهرات يدوية للمساعدة فى مكافحة كورونا COVID19. شكرا لكم!".

ترامب 2
 

وكان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى اليوم،  أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا، وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة، كما توقع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

وأكد الرئيس الأمريكى على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه "الفيروس الصيني"، مشددا على أنه "ليس لدينا ما هو أهم من حياة المواطن الأمريكي" ، معلنا أن كورونا أمر سيئ فاجأ العالم كله، ومتابعا: "لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه"، متعهدا بالعمل على عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانتعاش سريعا.


ترامب

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل..ترامب:إجازة استخدام دواء للملاريا كعلاج كورونا..عدد المصابين بـالوباء حول العالم يتجاوز 230 ألف مصاب..وزير خارجية كندا يعزل نفسه انتظارا لاختبار الفيروس ‎

الجمعة، 20 مارس 2020 12:00 ص

ابقوا فى المنزل.. نجل ترامب يوجه نصيحة وتحذير للوقاية من كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:58 م

"من الملاريا إلى كورونا" قصة دواء كلوروكين المثير للجدل.. ترامب أعلن اعتماده لعلاج الفيروس القاتل والصحة العالمية تشكك.. "FDA" تنفى إقراره.. فرنسا استخدمته وثبت فاعليته على 6 حالات.. و"CNBC": يمنع تكاثر كوفيد19

الخميس، 19 مارس 2020 09:57 م

قادة العالم يكشفون طرق مواجهة كورونا.. الملك سلمان: سنبذل الغالى والنفيس للحفاظ على الإنسان.. ترامب:على المصاب بالفيروس أن يجد علاجا أمريكيا وليس أوروبيا.. وجونسون: الحكومة البريطانية قد تفرض إجراءات أشد صرامة

الخميس، 19 مارس 2020 09:45 م

FDA ترد على ترامب.. لم نوافق رسميا على عقار الملاريا لعلاج كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:46 م

ترامب: نوفر كل الاحتياجات الطبية عبر الولايات لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة