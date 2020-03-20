ترامب يشكر شركات المطهرات: تساعدتنا على أن نكون أقوياء لمكافحة كورونا

كتب هيثم سلامة

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر إلى الضباط ورجال الأطفال والقطاع الخاص لإنتاجه المطهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يساعد فى احتواء فيروس كورونا القاتل.

وغرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"شكرا لضباط الشرطة لدينا ، ورجال الإطفاء ، ونظم الإدارة البيئية الذين يساعدوننا في هزيمة الفيروس كل يوم.. أمتنا فخورة وممتنة من التفاني وتضحيات أوائل المستجيبين وأسرهم التي لا تتزعزع..معا سوف نتغلب على هذا!".





كما وجه الشكر إلى القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنتج أجهزة التقطير التي تنتج من خلالها المطهرات، قائلاً :" القطاع الخاص فى أمريكا يتقدم لمساعدتنا على أن نكون أقوياء.. ينتج العديد من أجهزة تقطير الكبيرة والصغيرة، تنتج مطهرات يدوية للمساعدة فى مكافحة كورونا COVID19. شكرا لكم!".





وكان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا، وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة، كما توقع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

وأكد الرئيس الأمريكى على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه "الفيروس الصيني"، مشددا على أنه "ليس لدينا ما هو أهم من حياة المواطن الأمريكي" ، معلنا أن كورونا أمر سيئ فاجأ العالم كله، ومتابعا: "لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه"، متعهدا بالعمل على عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانتعاش سريعا.