ترامب للشركات الصغيرة: نتخذ الإجراءات لتقديم الإغاثة السريعة لأعمالك وعمالك

كتب هيثم سلامة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث اليوم مع الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة مشيرا أنه يتخذ الإجراءات الأكثر مكافحة في التاريخ لفيروس كورونا القاتل، وأنه سيتم تقديم الإغاثة السريعة للأعمال والعمال.

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إحدى تغريدات ابنته إيفانكا ترامب أبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:"تحدثت اليوم مع الشركات الصغيرة التابعة لأمتنا، والتي توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة في أمريكا..نحن نتخذ الإجراء الأكثر مكافحة في التاريخ لتقديم الإغاثة السريعة لأعمالك وعمالك..سنحمي دائمًا أعمالنا الصغيرة".



ترامب

وغردت إيفانكا ترامب، قائلة :" إن الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال في الأميركتين هم العمود الفقري لاقتصادنا... نحن نعمل بجد مع الكونجرس وأكبر البنوك في البلاد لتقديم الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها بسرعة.. كن آمنا وداعمًا لبعضكما البعض! نحن جميعا في هذا معا!".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم فى مؤتمر صحفى: "نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء (العدو الخفي)، وندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة، فى إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا".

وكانت الحكومة الأمريكية نظمت اليوم الجمعة رحلات جوية لإجلاء الأمريكيين العالقين فى المغرب، بعدما أغلقت الرباط حدودها لوقف تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت السفارة الأمريكية لدى المغرب - فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع تويتر وفقا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الأمريكية فى المغرب وفرتا طائرات مستأجرة خاصة لنقل المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصورة شرعية ومغادرة مراكش اعتبارًا من صباح اليوم.

وأعلنت السفارة الأمريكية أنها خصصت طائرات مستأجرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لنقل الرعايا الأمريكيين من مراكش إلى مطار هيثرو فى لندن، ومن هناك يمكنهم التوجه لـ10 مدن أمريكية بينها ميامى ولوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الأمريكيين باتوا عالقين فى المغرب بعدما أغلقت حدودها خلال مدة قصيرة الأسبوع الماضى عقب إلغاء عدد من الدول فى كافة أنحاء العالم السفر لمدة أسبوعين لتجنب دخول حالات مصابة بفيروس كورونا فى البلاد.