ترامب للإيرانيين: أوضحتم أنكم ترفضون النظام الفاسد وتستحقون العيش بسلام

كتب رامى محيى الدين

نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها، عدة رسائل وجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشعب الإيرانى قال فيها: "تستحقون قيادة تستمع إليكم، لقد أوضحتم العام الماضي أنكم ترفضون هذا النظام الفاسد، تستحقون مستقبلا مزدهرا والعيش بسلام في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة بعثت برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع مضمونها أن تفشى فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التى تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها فى معزل عن العالم، وقالت وزارة الصحة العالمية إن الفيروس ضرب طهران بشكل أسوأ من أى مكان آخر فى الشرق الأوسط بعد أن قفزت الوفيات إلى 1284، ويموت شخص كل 10 دقائق ويصاب 50 كل ساعة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التى تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية.

وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء خمس شركات مقرها فى الإمارات، وثلاثا فى البر الرئيسى للصين، وثلاثا فى هونج كونج وواحدة فى جنوب أفريقيا للتجارة فى البتروكيماويات الإيرانية.

وقال مسؤول ايرانى لرويترز "ضغوط واشنطن المتزايدة على إيران جريمة ضد الإنسانية.. ينبغى على العالم بأسره أن يساعد بعضه البعض للتغلب على هذا المرض".

وأشار بعض المحللين إلى أنه ينبغى على إدارة ترامب أن تفعل المزيد لتسريع تدفق السلع الإنسانية إلى إيران، رغم أنهم لا يرون أدلة تذكر على ذلك فى المستقبل القريب.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكى الخاص للشؤون الإيرانية للصحفيين "سياستنا فى ممارسة الضغوط القصوى على النظام مستمرة.. العقوبات الأمريكية لا تمنع وصول المساعدات إلى إيران".

ويوم الاثنين، دعت الصين الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات على طهران لأسباب إنسانية لكن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب ومحللين لا يرون أى إشارة فى هذا الاتجاه.

وقالت اليزابيث روزنبرج من مركز أبحاث الأمن الأمريكى الجديد "رغم أن إيران تمثل بؤرة لهذا التفشى وتواجه كارثة اقتصادية حقيقية... لن يحدث تخفيف للعقوبات".