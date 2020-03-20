"بيت العائلة " يكشف تفاصيل اصابة مصرى بفيروس كورونا داخل مستشفى فى ألمانيا

كشف علاء ثابت ، رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، عن إصابة أول مصري في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، لافتا إلى إن المواطن المصري يبلغ 30 عاما.

وكشف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، فى فيديو بثه عبر صفحته الرسمية ، أن المواطن المصرى جاء إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر وكان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وكان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع ، موضحا أن المواطن المصرى قبل مغادرته تم الكشف عليه وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى.

وناشد رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، المصريين بالتزام المنزل وتنفيذ تعليمات الحكومة المصرية خلال هذه الفترة لتجنب الإصابة بكورونا .

وكانت فضائية العربية، أفادت صباح اليوم، في نبأ عاجل، أن ألمانيا سجلت 3 آلاف إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وقال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة أمس الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد، وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني .

وكانت قد أعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفا من تفشى فيروس كورونا ، وطبقا لقناة "زد دى إف الألمانية"، فإنه رغم الزيادة الكبيرة فى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر فى فرض حظر للتجول، وبالتالى تتخذ فى البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.

وقال رئيس المستشارية هيلج براون، فى تصريحات، لقناة زد دى إف - إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليا فى مجلس الوزراء، مضيفا أنه من الممكن فى غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا، فى ظل قياس مدى زيادة الحالات الجديدة.