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بومبيو: لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل فى الولايات المتحدة بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:43 م
بومبيو: لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل فى الولايات المتحدة بسبب كورونا بومبيو
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن إغلاق الحدود مع كندا يدخل حيز التنفيذ اليوم. وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تعاون مشترك مع كندا والمكسيك للتصدي لفيروس كورونا، متابعا: "حماية الأميريكين من انتهاكات النظام الإيراني أولوية لنا".

 

وأكد بومبيو، أنه لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة بسبب كورونا.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، قال إن المواطن الأمريكى مايكل وايت الذى كان محتجزا فى إيران منذ 2018 أفرج عنه اليوم الخميس لأسباب صحية، مضيفة أن وايت وهو من القوات البحرية تحت رعاية الحكومة السويسرية فى الوقت الراهن.

 

وقال بومبيو فى بيان "الإفراج عنه لأسباب إنسانية كان مشروطا ببقائه فى إيران. مايكل الآن موجود فى السفارة السويسرية وسيخضع للفحص الطبي".
 

بومبيو

كورونا

ترامب

فيروس كورونا

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