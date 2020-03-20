بنك مصر: شراء الشهادة بفائدة 15% عن طريق القنوات الإلكترونية فقط وليس الفروع

أحمد يعقوب

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن طرق الحصول الشهادة السنوية ذات عائد 15%، بالنسبة لعملاء البنك القائمين سيتم عن إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكى لحساب العميل بالبنك.

وأضاف أنه سيتم فقط ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية ( الإنترنت أو الموبايل البنكى أو مركز الاتصال 19888 أو البريد الإلكترونى ebnmisr@banquemisr.com) وعدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين بالبنك.

وأكد البنك أنه سيتم إرسال رسالة تاكيد الربط فى اليوم التالى على أقصى تقدير.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة فى مصر مع التأكيد على اضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل، ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات فى اليوم التالى، ولا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.