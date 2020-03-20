اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 09:14 م
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بلاش تزود مخاوفهم من كورونا.. اعرف أضرار الإشاعات والتوتر على كبار السن

الجمعة، 20 مارس 2020 09:00 م
بلاش تزود مخاوفهم من كورونا.. اعرف أضرار الإشاعات والتوتر على كبار السن كبار السن
كتبت نهير عبد النبى

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"كبار السن هم أكتر ناس هتموت من فيروس كورونا"، هى الجملة التى يرددها الكثيرون منذ ظهور فيروس كورونا مما أثار الرعب والفزع بين كبار السن، وسبب ذلك اضرار نفسية عديدة قد تؤثر بالسلب على صحتهم الجسدية ايضا وتعرضهم لأزمات ومشاكل صحية أخطر.
 
 
وحسب ما ذكره موقع comfortkeepers فإن هناك أضرارا صحية نتيجة الإشاعات والمخاوف التى يسمعها كبار السن وهى:
 
1:اثبتت الأبحاث والدراسات أن الإجهاد النفسى والتوتر يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية عند كبار السن مما يعرضهم لمخاطر صحية عديدة.
2: التوتر الشديد والهلع يزيد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم  عند مرضى السكر، وقد يعرض الأصحاء للإصابة بمرض السكر.
3: الاجهاد الشديد يؤثر على مرضى الربو ويزيد من الأعراض التى يعانى منها مثل السعال والاختناق والتعب الشديد.
4:الصداع المزمن والمتكرر وعدم القدرة على التركيز من المشاكل التى تؤثر على الصحة نتيجة التعرض لازمة نفسية وتوتر وقلق شديد.
5: أثبتت بعض الأبحاث أن الضغط النفسى والعصبى يؤثران على صحة الجهاز الهضمى ويسبب الاضطرابات الشديدة مع الغثيان والقئ، وقد يسبب ايضا قرح شديدة بالمعدة.
6:صعوبة شديدة فى النوم نتيجة الضغط والتفكير الزائد عن حده مما يسبب لهم الإرهاق والتعب وعدم القدرة على التركيز.
7:يؤثر الحزن الشديد والقلق والتوتر على ضغط الدم مما يسبب هبوط شديد فى ضغط الدم اوارتفاع مفاجئ فيه وفى تلك الحالتين يسبب ذلك ضرر كبير على كبار السن.

كبار السن

اضرار الاشاعات

كورونا

فيروس كورونا

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