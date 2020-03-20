بسبب كورونا.. نقل الجمعيات العمومية من مقر القابضة الكيماوية

كتب عبد الحليم سالم

تقرر نقل الجمعيات العمومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من مقر الشركة، لمقر أكبر حجمًا بسبب انتشار فيروس كورونا، وبحيث تتحقق عوامل الأمان للمشاركين فى الجمعيات، التى تنطلق يوم الأحد المقبل، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.



وبحسب جدول الجمعيات تم تحديد يوم الأحد 22 مارس الجارى موعدًا لانطلاق الجمعيات للشركات التابعة وعددها 17 شركة، منها شركة تحت التصفية وهى القومية للأسمنت.



وحول جدول الجمعيات كشف عماد الدين مصطفى، أنه اعتبارا من يوم 22 مارس، ستعقد جمعيات شركات المكس للملاحات والنصر للملاحات وسيناء للمنجنيز، تليها جمعيات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وسيجوارت يوم 24 مارس، ثم جمعيات ناروبين والنقل والهندسة ومطابع محرم يوم 25 مارس.



وأشار رئيس القابضة الكيماوية، إلى أنه ستعقد يوم 26 مارس جمعيات شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، والنصر للأجهزة الكهربائية وباتا، كما ستعقد جمعيات شركات المحاريث والهندسة ومصر لصناعة الكيماويات والعامة للورق راكتا يوم 29 مارس، فيما ستعقد يوم 22 أبريل جمعيات شركتى كيما للصناعات الكيماوية، والقومية للأسمنت تحت التصفية .



وأوضح رئيس القابضة، أن غرض انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، هو مناقشة الموازنات التقديرية "التخطيطية" للشركات للعام المالى 2020-2021، لافتًا إلى أن الشركات تقوم بعمل تصور مدروس معتمدًا على الأرقام، ويتضمن توقعات الإنتاج والمصروفات والإيرادات والأرباح والصادرات بالإضافة الى الأجور والأعباء المالية، وغالبا تركز الشركات على تحقيق زيادة فى نتائجها عن العام الماضى أو العام المالى الجارى.