بسبب كورونا.. الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني الخليج اعتباراً من الغد

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قررت دولة الامارات العربية المتحدة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من غد السبت الموافق 21 مارس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وأوردت وكالة أنباء الإمارات بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي أوضحت فيه، أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل في الدولة ومن لا يملك منزلا فيسكون في حجر صحي لمدة 14 يوما وفق ما تقرره السلطات المختصة.

وقد كشفت وزراة الصحة الأماراتية تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى المصابين إلى 140، وأشارت الصحة الإماراتية إلى أن "التباعد الاجتماعى" ضرورى للوقاية من انتشار كورونا.

وأعلنت وزراة الصحة الأماراتية أنه تم تسجيل 31 حالة تعافى من كورونا وقال المتحدث باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد والخاص بفيروس كورونا " لدينا منظومة متكاملة لوقاية المجتمع من كورونا".