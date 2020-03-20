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برج خليفة يضيء بالعلم الإسباني لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:37 م
برج خليفة يضيء بالعلم الإسباني لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا برج خليفة بعلم اسبانيا
كتب محمد شعلان

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اكتسى برج خليفة في الإمارات، بألوان العلم الإسباني مع عبارة تضامنية مكتوبة على مبنى البرج رسالة دعم للفرق الطبية الإسبانية في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وتعتبر إضاءة برج خليفة في هذه الأوقات بالعلم الإسباني رسالة مؤازرة من الشعب والقيادة الإماراتية لما تشهده المدن الإسبانية من إصابات ووفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقبل أيام، أضاء برج خليفة في الإمارات، مبناه بألوان العلم الإيطالي مع عبارة تضامنية ظهرت على البرج ومكتوب فيها "نحن معكم"، وهي رسالة تضامنية من الشعب الإماراتي لنظيره الإيطالي في ظل المعاناة التي يعيشها الآن بسبب تفشي فيروس كورونا وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين، بينما تحاول الحكومة الإيطالية اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف تفشي الوباء العالمي وتعقيم الأماكن العامة.

برج خليفة بعلم اسبانيا
برج خليفة بعلم اسبانيا

 

وفى ذات السياق، قال مسؤول الطوارئ الصحية فى إسبانيا فرناندو سايمون إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1002 اليوم الجمعة بالمقارنة إلى 767 فى  اليوم السابق.

 

وأضاف سايمون أن عدد المصابين زاد من 17147 أمس الخميس إلى 19980 اليوم الجمعة.

 

وأمرت إسبانيا الفنادق بإغلاقها الخميس المقبل والبدء فى تحويلها إلى مستشفيات، حيث تريد السلطات الإسبانية استخدام الفنادق كمستشفيات لمعالجة تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

وتم إغلاق الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة القصيرة فى أحدث خطوة صارمة لإسبانيا لوقف انتشار الفيروس، وبدأت السلطات الإسبانية بالفعل فى تحويل الفنادق إلى مستشفيات مؤقتة فى الوقت الذى تكافح فيه تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 شخصًا فى البلاد وأصاب 18 ألف مريض.

 

ويعمل العاملون الصحيون الذين يرتدون سترات واقية بالقرب من فندق Gran Hotel Colon فى مدريد، والذى يتم تحويله إلى مبنى طبى للتعامل مع تفشى المرض، فى حين قام أعضاء وحدة الطوارئ العسكرية ينفذون أعمال التطهير فى مطار جوزيب تاراديلاس ببرشلونة.


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اسبانيا

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