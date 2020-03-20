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بدء التفتيش على فنادق الأقصر لصحة وسلامة الغذاء وتدريبات للتعامل مع العدوى

الجمعة، 20 مارس 2020 12:12 م
بدء التفتيش على فنادق الأقصر لصحة وسلامة الغذاء وتدريبات للتعامل مع العدوى فندق عائم
كتبت آمال رسلان

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تبدأ غرفة المنشآت الفندقية، فى التفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر على صحة وسلامة الغذاء، وذلك من خلال إحدى الشركات العالمية، وفى إطار خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية للتفتيش على الفنادق خلال فترة توقف الطيران والتى تستمر حتى نهاية مارس.

وستبدأ الشركة عملها اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر وسوف تعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة الى تطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم فى الفنادق واجراء الاختبارات الخاصة بال swamp tests من مناطق انتقائية فى الفنادق (غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية).

 وتتولى الشركة القيام بتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى فى حالة وجود حالة إصابة فى الفندق، عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

 وكان وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى قد أكد على ضرورة استغلال هذه الفترة فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل. وقد ابدى اتحاد الغرف السياحية بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.

 


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