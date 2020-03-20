امكث فى بيتك واستشر طبيبا.. مبادرة جامعة الإسكندرية لاستقبال الاستشارات

الإسكندرية أسماء على بدر

دشن أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية مبادرة لاستقبال استشارات المواطنين فى كافة التخصصات والإجابة على تساؤلاتهم حتى لا يضطروا للخروج من المنزل وتم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستقبال كافة التساؤلات.

ولاقت المبادرة اقبال كبير من الأطباء للمشاركة فى المبادرة ايمانا بدورهم لمساعدة الدولة المصرية فى الحد من انتشار فيروس كورونا وعدم نزول المواطنين من المنازل .

وقال الدكتور ياسر ذكى، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن الفكرة جاءت لديهم ايمانا بدور الأطباء لمساعدة المواطنين الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الطبية فى كافة المجالات حتى لا يضطروا إلى الخروج من المنزل وتم اختيار اسم المبادرة بعنوان " امكث فى بيتك واستشيرنا طبيبا".

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع ،ان المبادرة لاقت قبول كبير من الأطباء منذ إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فى كافة التخصصات الطبية من جراحة وعيون وعظام وأطفال وكافة التخصصات وسيتم استقبال الأسئلة والاجابة عليها فى الحال .

وأكد أن الأطباء المشاركين فى المبادرة هم كبار اساتذة الطب بجامعة الإسكندرية ومنهم عمداء سابقون لكلية الطب جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المبادرة لها رسالة مؤكدة من الأطباء بخطورة الخروج من المنزل فى هذه الفترة مطالبين كافة المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم الخروج نظرا لخطورة الموقف.

وأشار إلى أن المبادرة سيتم مشاركه فيها جمعيات أهلية وأصحاب مبادرات تطوعية وشباب حتى يكونوا حلقة وصل بين المواطنين والأطباء الذين يجيبون على كافة أسئلتهم .

كما أكد أن بعد ساعة واحدة من إطلاق المبادرة لاقت قبول ونجاح كبير وشارك فيها أكثر من 50 طبيب من كافة التخصصات مطالبا الجميع بالوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره .