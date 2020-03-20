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"اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب عن تصريح رئيس الوزراء حول تعامل الأزواج وكورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 01:12 م
"اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب عن تصريح رئيس الوزراء حول تعامل الأزواج وكورونا

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في إطار ترويج الشائعات، استغلت صفحات مجهولة على فيس بوك لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت أخبارًا كاذبة وشائعات وتصريحات ليس لها أى أساس من الصحة، منها منشور كاذب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يحمل تصريحا ملفقا منسوبا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعنوان: "رئيس الوزراء للمواطنين: ممنوع تعامل الأزواج مع بعض في المنزل لحين انتهاء أزمة كورونا".

خبر كذب
خبر كذب

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم المؤسسة وتنشر أخبارًا كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية الموقع واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو اليوم السابع لمقاضاة كل من ينتحل اسمه.

 

 وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

 

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس الخميس، قرارا ينص على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

 

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

 

 

 

 

 


شائعات كورونا

اليوم السابع

كورونا

مصطفى مدبولى

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