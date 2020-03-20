اليوم السابع
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الوكالة الطبية الروسية تعلن جاهزية اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد 11 شهرا

الجمعة، 20 مارس 2020 04:24 م
الوكالة الطبية الروسية تعلن جاهزية اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد 11 شهرا تجارب لقاح مضاد لكورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى تعمل عليه هذه المؤسسة العلمية سيكون جاهزا بعد 11 شهرا ، فيما أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكانت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى روسيا، قالت أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت فوينوفيتش، أن منظمة الصحة العالمية رحبت بتكثيف البحث العلمى لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تهدف جميعها إلى إنقاذ الأرواح، وهذا البحث مهم بشكل خاص للبلدان الأكثر ضعفا والتى تعانى من ضعف النظم الصحية.

وأضفت فوينوفيتش، حتى الآن تلقت منظمة الصحة العالمية طلبات للنظر فيها والموافقة على 40 اختبارا تشخيصيا، و20 لقاحا، مشيرة إلى أنه لا تزال قيد التطوير والعديد من التجارب السريرية للأدوية جارية حاليًا، ونتوقع النتائج الأولى فى غضون أسابيع قليلة.

وأكدت فوينوفيتش، أنه من أجل القضاء على الوباء ومكافحته، يجب على البلدان عزل واختبار وعلاج ورصد جميع حالات "كوفيد-19"، مضيفة: "نرى أن روسيا تستخدم هذا النهج فى مكافحة فيروس كورونا".

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أعلنت اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان: "بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد​​​".

 

 


روسيا

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