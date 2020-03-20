الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

كتب رضا حبيشى

أصدرت الموانئ المصرية تعليمات لعامليها بعدم التعامل المباشر مع كافة المتعاملين مع السفن من أطعم ووكلاء السفن وقصر التعامل عبر المنافذ المخصصة لذلك فقط، وأصدرت كل ميناء منشورًا للعاملين والمتعاملين مع السفن على قصر التعامل على المنافذ والشبابيك المخصصة لذلك دون وجود أى تعامل مباشر ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.



كانت موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد أعلنت الطوارئ لمواجهة فيرس كورونا المستجد (ncov- 2019)، ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى المواجدة فى كل ميناء، مع التشديد على ضرورة تواجد مندوبى الحجر الصحى خلال استقبال الموانئ للمراكب والسفن لمطالعة والفحص النظرى لكافة الوافدين عبر الموانئ خصوصًا القادمين من الدول التى ظهر بها المرض.



وكلف المهندس كامل الوزير وزير النقل هيئات الموانئ، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى بكل ميناء، لمتابعة فحص الوافدين على متن المراكب والسفن التى تستقبلها الموانئ يوميًا، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.



وتضمنت خطة الدولة تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسى الحادة، ورفع الوعى، ومتابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة، مع قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.