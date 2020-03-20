اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 حالة

الجمعة، 20 مارس 2020 09:11 م
المغرب: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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أفادت وزارة الصحة المغربية، بأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، بلغت اليوم الجمعة 74 حالة، وتوزعت الحالات الثمانية الجديدة على الشكل التالي: 6 فى مكناس، وواحدة فى سلا، وأخرى بمدينة القنيطرة، وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد هو 74 حالة فى المغرب.

وتم استبعاد 349 حالة بعد أن تأكد خلوها من فيروس كورونا، بفضل التحليلات المخبرية التى خضعت لها، وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت فى وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات فى المغرب جراء الإصابة بالفيروس إلى 3 حالات.

كما أعلنت تماثل مواطنة مغربية مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهى حالة التعافى الثانية من الفيروس التى يتم تسجيلها بالمملكة.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

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