اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة متهمين فى أوسيم

الجمعة، 20 مارس 2020 06:34 م
المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة متهمين فى أوسيم مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوي فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة اثنين من تجار المواد المخدرة بمنطقة البراجيل وأوسيم، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات.

 

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد باتخاذ عدد من تجار المواد المخدرة، منطقة البراجيل مأوى لترويج بضاعتهم على عملائهم.

 

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين، وبحوزتهما مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية، لتطهير المنطقة من تجارة المخدرات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 

 


البراحيل

أوسيم

تجارة المخدرات

هيروين

حشيش

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