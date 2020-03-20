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المسمارى: الجيش الليبى يدرس دعوات وقف القتال فى طرابلس لمواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 10:39 ص
المسمارى: الجيش الليبى يدرس دعوات وقف القتال فى طرابلس لمواجهة كورونا المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن القوات المسلحة تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أضاف المسمارى في تصريحات صحفية أن قيادة الجيش سوف تتخذ قراراً بشأن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، رغم وجود تحديات كثيرة، في مقدمتها استمرار التهديدات وتزايد أعداد المرتزقة السوريين والعناصر التركية في الأراضي الليبية.

ونفى المسماري ما وصفه بأكاذيب إخوانية، تتعلق بالاستعانة بمرتزقة ينتمون إلى حزب الله أو قوات سورية من الجيش السورى، مؤكداً أن الجيش الليبي بسلاحه وأبنائه هم الموجودون على الأرض، مضيفا "من يريد التأكد من ذلك من الإعلاميين، فنحن نرحب به وسوف نقوم بإيصاله للداخل ليعاين تلك الحقيقة بنفسه."

وقال المسماري إنه لا أحد يستطيع تقدير أعداد ميليشيات الغرب، في إشارة لقوات حكومة الوفاق، كونها لا تعمل وفق ترتيب أو إدارة عسكرية، وإنما تعمل وفق تدفقات الأموال.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى أنه بعد تحرير طرابلس سيتم تشكيل حكومة وحدة تعتمد من البرلمان الراهن، لخدمة المواطنين وحل الأزمات والإعداد للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن عفواً قد يشمل العناصر الذين غُرر بهم، عقب التحرير المرتقب.


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