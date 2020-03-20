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الكويت تقرر توفير اتصالات وإنترنت مجانا لمواطنيها والمقيمين بها لمدة شهر

الجمعة، 20 مارس 2020 09:59 م
الكويت تقرر توفير اتصالات وإنترنت مجانا لمواطنيها والمقيمين بها لمدة شهر التعقيم ضد كورونا
كتب رامى محيى الدين

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قررت الحكومة الكويتية، توفير اتصالات وإنترنت مجانا لمواطنيها والمقيمين بها لمدة شهر، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

 

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد دعت أمس المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر بدلا الجمعة فى المنازل، بدلا من إقامة (صلاة الجمعة) فى المساجد.

 

وقال وكيل الأوقاف الكويتية فريد عمادى - فى تصريح الخميس - إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية، بسقوط حضور المسلمين لصلاة الجمعة فى المساجد، وتأدية الصلاة فى المنازل؛ لوجود وباء (أى انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19)، والخشية من انتشاره أكثر فى البلاد.

 

وأضاف عمادى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأشخاص، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الحكومية المتخذة بهذا الشأن، وبناء على قرار الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة حتى يتم التغلب على هذا الوباء.

 

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت فى 13 مارس الجاري، إغلاق جميع المساجد فى الكويت حتى إشعار آخر، على أن تقام فيها شعيرة الاذان فقط، ويؤدى المواطنون والمقيميون الصلاة فى منازلهم أو أماكنهم.

 


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