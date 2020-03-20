اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القضاء العراقي يوجه باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:05 م
القضاء العراقي يوجه باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول بسبب فيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن القضاء العراقي وجه باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

وكانت قيادة عمليات بغداد هددت بشن حملات أوسع بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بحظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس الخميس، عن اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات فى عموم البلاد إلى 192 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 فى بغداد و5 فى النجف و3 فى بابل وواحدة فى كل من ذى قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.

 

كورونا

حظر التجول

العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة