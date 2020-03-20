القبض على 5 أشخاص لسرقتهم طن حديد من موقع تحت الإنشاء بالنزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم طن حديد تسليح قاموا بسرقته من موقع تحت الإنشاء بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلى سيارة "ميكروباص" باستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى 33 حكم حبس جزئى "تبديد"،4عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وتبين أن السيارة "بدون مقاعد خلفية" عُثر بداخلها على (كمية من حديد التسليح وزنت حوالى (1) طن ، فرد خرطوش ، طلقتان لذات العيار- 2مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.