العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر أهالى قرية مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ على جثة شاب ملقى فى بحر ميت يزيد، بكفر الشيخ، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتى تتولى مباشرة التحقيق.تلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغا تليفونيا من شخص يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب ببحر ميت يزيد التابع لدائرة مركز كفر الشيخ ولم يتعرف أحد من الأهالى على جثة الغريق.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطاراً من العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ والمقدم هيثم الهياتمى رئيس مباحث المركز يفيد بعثور الأهالى بقرية مسير على جثة شاب مجهول الهوية ببحر ميت يزيد وتم نقل الجثة للمشرحة بمستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتى تتولى مباشرة التحقيق.

من جانب آخر، أمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بإلغاء زفاف لشقيقين، وإقناع الحضور بأنه إجراء وقائى حفاظاً على حياتهم، ومنعاً لانتشار العدوى، بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمنع التجمع فى الأماكن العامة والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا. كانت قد وردت معلومات لكلا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واللواء محمود حسن ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بوجود تجمع كبير لمواطنين بسبب حفل زفاف لشقيقين بقرية دقميرة.

على الفور أمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ بسرعة منع التجمع وإقناع المواطنين بمنع إقامة الحفل خوفا من انتشار عدوى كورونا. انتقل اللواء شعبان مبروك رئيس المركز والمدينة والعميد عبد الحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ والمقدم هيثم الهياتمى رئيس مباحث المركز والمهندس منصور عمر نائب رئيس المدينة لشئون القرى والمهندس أحمد الجوهرى نائب رئيس المدينة لمكان الحفل ونجحت القوة من منع إقامة الحفل بعد إقناع المواطنين بخطورة الموقف وسرعة انتشار المرض فى أماكن الازدحام.