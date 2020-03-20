اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

العالم يتسابق للتوصل لتقنية جديدة قادرة على كشف فيروس كورونا بالمنزل.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 20 مارس 2020 12:00 ص
العالم يتسابق للتوصل لتقنية جديدة قادرة على كشف فيروس كورونا بالمنزل.. اعرف التفاصيل فيروس كورونا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة" The Sun"، إنه لا يزال الأمل في الأفق، حيث تجرى تجارب على لقاحات وعلاجات للشفاء من فيروس كورونا،  مما أدى لإغلاق مدن أوروبية، وارتفاع عدد الضحايا.
 
ووسط هذا الذعر والارتباك فى جميع مدن العالم، تعمل فرق من العلماء لإيجاد علاج لهذا الفيروس القاتل، كما يعمل الأطباء بلا كلل لمساعدة الآخرين والناس على التعافي بأعداد كبيرة.
وأصاب الفيروس التاجي الخوف لدى كل بريطاني، مع وجود 1950 حالة إصابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و71 حالة وفاة.
 
 
ومن إجراءات المواجهة فى العالم فرضت إيطاليا وإسبانيا عمليات إغلاق غير مسبوقة، حيث كانت الشرطة تتجول في الشوارع مستعدة لتسليم أي شخص لعودته إلى منزله أو مدرسته، وأغلقت الجامعات والحانات والمطاعم، وبالمثل تم إغلاق جميع هذه المرافق في أيرلندا حيث يعمل معظمهم من المنزل. وفرضت العديد من الولايات في أمريكا تدابير مماثلة، وأدخلت بروتوكولات الطوارئ لإبطاء الانتشار، كما أغلقت عشرات الدول حدودها أو فرضت حظر سفر على المناطق الأكثر تضررا.
وفي المملكة المتحدة، نصح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى "بتجنب" التجمعات، والعمل من المنزل قدر الإمكان.
 
وقالت الصحيفة، في حين أنه من السهل الانغماس في فوضى انتشار فيروس كورونا، مع زيادة الحالات في البلدان المجاورة بمعدل ينذر بالخطر، وبعض البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل في مناطق الحجر الصحي فانه ليس كل شيء سيئًا، فقد نجح الأطباء في مستشفى ساواي مان سينج في جايبور فى الهند بعلاج مرضى الفيروس التاجي بمزيج من فيروس نقص المناعة البشرية"الايدز "، وأنفلونزا الخنازير، وأدوية الملاريا.
 
وقال باحثون في جامعة أوتريخت بهولندا،  إنهم اكتشفوا مواد مضادة يمكنها مكافحة عدوى فيروس كورونا التاجي، كما يمكن أن يؤدي الاكتشاف ليس فقط إلى الأدوية المضادة للفيروسات، ولكن أيضًا فرصة للناس لاختبار أنفسهم في المنزل مما سيوفر آلاف الساعات للخدمات الصحية.
 
وأوضحت الصحيفة، أنه تم شفاء جدة صينية تبلغ من العمر 103 سنة من فيروس كورونا COVID-19، وتقول المستندات، إن المرأة البالغة من العمر 103 عاما، تشانج جوانجفين، شفيت في أقل من أسبوع لأنها لم تكن تعاني من أي حالات صحية مزمنة.
 
 

كورونا

فيروس كورونا

الكشف عن فيروس كورونا بالمنزل

علاجات ولقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة