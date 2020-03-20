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العاصمة تنجح فى منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 02:25 م
العاصمة تنجح فى منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر.. صور منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت اليوم فى منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصرحرصًا على سلامة مرتاديه خاصة وأنه كان يجذب عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات وذلك ضمن إجراءات محافظة القاهرة المشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة .
 
يذكر أن المحافظة منعت اليوم سوق الجمعة بالسيدة عائشة، وسوق شارع عمرو بن العاص، بمصر القديمة. 
 
وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
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القاهرة

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كورونا

فيروس كورونا

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