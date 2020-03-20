اليوم السابع
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الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" لليوم الثانى على التوالى

الجمعة، 20 مارس 2020 04:27 ص
الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" لليوم الثانى على التوالى كورونا
رويترز

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لم يسجل بر الصين الرئيسى أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

وقالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ وثماني إصابات في شنغهاي وست حالات في بكين.

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق


الصين

بر الصين الرئيسى

كورونا

فيروس كورونا

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