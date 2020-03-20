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الصحة الكويتية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 مارس 2020 10:45 ص
الصحة الكويتية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وزير الصحة الكويتى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة.

وقد دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر اليوم الجمعة فى المنازل، بدلا من إقامة (صلاة الجمعة) فى المساجد.

وقال وكيل الأوقاف الكويتية فريد عمادى ، إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية، بسقوط حضور المسلمين لصلاة الجمعة فى المساجد، وتأدية الصلاة فى المنازل؛ لوجود وباء (أى انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19)، والخشية من انتشاره أكثر فى البلاد.

وأضاف عمادى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأشخاص، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الحكومية المتخذة بهذا الشأن، وبناء على قرار الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة حتى يتم التغلب على هذا الوباء.

 

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت فى 13 مارس الجاري، إغلاق جميع المساجد فى الكويت حتى إشعار آخر، على أن تقام فيها شعيرة الاذان فقط، ويؤدى المواطنون والمقيميون الصلاة فى منازلهم أو أماكنهم.


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