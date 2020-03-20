الصحة العالمية: 40 اختبارا للكشف عن كورونا وتطوير 20 لقاحا لمواجهة الفيروس

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى روسيا، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت فوينوفيتش، أن منظمة الصحة العالمية رحبت بتكثيف البحث العلمى لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تهدف جميعها إلى إنقاذ الأرواح، وهذا البحث مهم بشكل خاص للبلدان الأكثر ضعفا والتى تعانى من ضعف النظم الصحية.

وأضفت فوينوفيتش، حتى الآن تلقت منظمة الصحة العالمية طلبات للنظر فيها والموافقة على 40 اختبارا تشخيصيا، و20 لقاحا، مشيرة إلى أنه لا تزال قيد التطوير والعديد من التجارب السريرية للأدوية جارية حاليًا، ونتوقع النتائج الأولى فى غضون أسابيع قليلة.

وأكدت فوينوفيتش، أنه من أجل القضاء على الوباء ومكافحته، يجب على البلدان عزل واختبار وعلاج ورصد جميع حالات "كوفيد-19"، مضيفة: "نرى أن روسيا تستخدم هذا النهج فى مكافحة فيروس كورونا".

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أعلنت اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان: "بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد​​​".

وأشار البيان، إلى أن الهيئة، قامت، بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة فى أقصر وقت ممكن، وأكد البيان أن العلماء بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا: "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التى تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح فى الربع الرابع من عام 2020"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وكالة نوفوستى الروسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى العالم، تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.