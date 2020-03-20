الصحة العالمية في الشرق الأوسط تعلن التحديث اليومى حول فيروس كورونا.. "إنفوجراف"

كتب هيثم سلامة

وجه الدكتور أحمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التحية والشكر إلى العاملين في المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية، لمواجهتهم جانحة فيروس كورونا القاتل.

ونشر حساب المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، عبر موقع تويتر، إنفوجراف للتحديث اليومى للحالات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وقال الدكتور أحمد المنظرى:"أحيي جميع زملائي في المكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية الذين عملوا يدا بيد مع نظرائهم والشركاء للسيطرة على جائحة كورونا #COVID19 في إقليمنا، بينما يواصلون الاستجابة لحالات الطوارئ المستمرة..استمروا في العمل الجيد! "

الدكتور أحمد المنظري: “أحيي جميع زملائي في المكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية @WHO الذين عملوا يدا بيد مع نظرائهم والشركاء للسيطرة على جائحة #COVID19 في إقليمنا، بينما يواصلون الاستجابة لحالات الطوارئ المستمرة.

🙏 استمروا في العمل الجيد! "

التحديث اليومي⬇️ pic.twitter.com/iGgAwByeAi — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 20, 2020

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تواصلها مع منتجين في الصين لتوفير معدات طبية، وأشارت خلال مؤتمر صحفى:"نعمل على توفير معدات طبية للدول التى تعانى نقصا"، وتابعت: "نعمل مع الشركات المعنية لتكثيف إنتاج أجهزة فحص الفيروس".



المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط

وكانت منظمة الصحة العالمية، أطلقت رقمًا عامًا على تطبيق "واتس آب"، لتتيح للناس بمختلف دول العالم الحصول على كافة المعلومات الصحيحة عن تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمختلف أنحاء العالم، وبهذا تكون قد وفرت المنظمة العالمية خدمة لنشر الأخبار والأرقام الصحيحة بين الشعوب فى جميع بقاع الأرض بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.

الرقم الذى أطلقته منظمة الصحة العالمية عبر "واتس آب"، هو ( +41798931892)، والذى يعد وسيلة معرفة هامة لسد الطريق أمام جميع الشائعات عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والتى قد تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين فى الدول التى ضربها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته فى الصين نهاية ديسمبر 2019، وحتى لحظة وصوله إلى عدد كبير من الدول حتى يومنا هذا.