اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية توجه تحذيراً شديداً إلى شباب العالم: لستم محصنين من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:55 م
الصحة العالمية توجه تحذيراً شديداً إلى شباب العالم: لستم محصنين من كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف /أ ش أ/

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وجّهت منظمة الصحة العالمية، تحذيراً شديداً إلى الشباب حول العالم نفت خلاله ما يعتقده البعضُ منهم أن مرحلتهم العمرية من الممكن أن تقيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى رسالته إلى الشباب حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، "لدى رسالة اليوم إلى الشباب: إنكم لستم محصنين (ضد المرض)، إن هذا المرض يمكن أن يبقيكم فى المستشفى لأسابيع، أو أن يقتلكم".

وأوضح تيدروس، أن المزيد من المعلومات تظهر كل يوم عن هذا المرض وأنه "على الرغم من أن كبار السن هم الأكثر تضرراً، إلا أن الشباب ليسوا بعيدين".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت فى وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" فى العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة، فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص​​​.

 


مكافحة كورونا

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الصحة العالمية

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