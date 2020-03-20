اليوم السابع
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الشرطة الألمانية تطوف الشوارع لتحذير المواطنين من الخروج لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 09:30 م
الشرطة الألمانية تطوف الشوارع لتحذير المواطنين من الخروج لمواجهة فيروس كورونا الشرطة الالمانية
كتب آسر أحمد

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يعيش العالم أجمع، معاناة كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودي بحياة الالاف من مختلف انحاء العالم، وتسعي الكثير من الدول لتحذير مواطنيها من الخروج للشوارع لعدم المساعدة في تفشي الفيروس بشكل أكبر بين مواطنيها.

وتداول أحد المواطنين في ألمانيا، مقطع فيديو للشرطة الألمانية وهي تطوف الشوارع لتحذر المواطنين من الخروج للشوارع، حتى يتثنى للسلطات مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو ما استجاب له الشعب الألماني بالمكوث داخل منازلهم بناءً على تعليمات قياداتهم.

وارتفعت وفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 51 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، وارتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 18700.

وكانت ألمانيا سجلت 3 آلاف إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وقال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة أمس الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد، وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة بينما توفي 20.

وكانت قد أعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفا من تفشى فيروس كورونا.

وطبقا لقناة "زد دى إف الألمانية"، فإنه رغم الزيادة الكبيرة فى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر فى فرض حظر للتجول، وبالتالى تتخذ فى البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.

وقال رئيس المستشارية هيلج براون، فى تصريحات، لقناة زد دى إف - إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليا فى مجلس الوزراء، مضيفا أنه من الممكن فى غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا، فى ظل قياس مدى زيادة الحالات الجديدة.


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