السيطرة على 3 حرائق منفصلة بالدقهلية بسبب انفجار أنبوبة وماس كهربائى

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط قوات الدفاع المدنى بالدقهلية من السيطرة على ثلاثة حرائق بأماكن مختلفة ومنفصل بمراكز المحافظة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود ثلاثة بلاغات بنشوب حريق، بمنزل امام مدرسه الصنايع بمدينه نبروه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارة مطافئ وتبين من الفحص بنشوب حريق بمنزل المواطن عبد العزيز عبد الرازق عبد الغني، وتم السيطرة على الحريق وبالفحص تبين لا توجد خسائر بالأرواح ولا إصابات وتبين أن سبب الحريق هو تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية، وتبين احتراق بعض محتويات المطبخ

كما ورد إخطار من شرطه النجده يفيد بنشوب حريق بمنزل بجوار مركز شباب بقريه ميت بدر خميس التابعة للوحدة المحلية باويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، و تم الدفع بسيارة اطفاء، وسيارة اسعاف وبالمتابعة والفحص تبين ان الحريق بمنزل مهجور به مخلفات ملك مواطن عبد القادر النجار تم اخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفه قوات الحماية المدنية وتبين أن سبب الحريق هو عقب سيجاره، ولا توجد خسائر في الارواح

كما ورد إخطار من اداره شرطه النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بمنشيه البدوي بجوار مسجد النصر بطلخا ، و على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص والمتابعة تبين ان الحريق بمنزل شكري سعد، والمنزل مكون من اربع طوابق والحريق بالدور الأول، و تم اخماد الحريق بمعرفه الحماية المدنية، وتبين عدم وجود خسائر في الارواح او اصابات، وتبين ان سبب الحريق ماس كهربائي والخسائر عباره عن احتراق جهاز العروسة بالكامل

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات