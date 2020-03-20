اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السنغال تقرر إغلاق مساجد داكار بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 07:14 ص
السنغال تقرر إغلاق مساجد داكار بسبب فيروس كورونا شرطة السنغال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة داكار حتى إشعار جديد.
وقال بيان للوزارة - بثته الإذاعة السنغالية اليوم /الجمعة/ - إن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشهدت السنغال انتشارا ملحوظا للفيروس - خلال الأيام الماضية - حيث وصل عدد الإصابات إلى 36 مصابا.


السنغال

مساجد السنغال

كورونا

كورونا فى السنغال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة