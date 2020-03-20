السنغال تقرر إغلاق مساجد داكار بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة داكار حتى إشعار جديد.

وقال بيان للوزارة - بثته الإذاعة السنغالية اليوم /الجمعة/ - إن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت السنغال انتشارا ملحوظا للفيروس - خلال الأيام الماضية - حيث وصل عدد الإصابات إلى 36 مصابا.