السفارة الفرنسية بالقاهرة: تصريحات السفير بشأن أزمة كورونا تم تحريفها

كتب: احمد علوى

قالت السفارة الفرنسية فى القاهرة إن خطاب السفير الفرنسى ستيفان روماتيه للجالية الفرنسية بشأن أزمة فيروس كورونا، قد تم ترجمته بصورة محرفة ومغالطة للحقيقة "لأغراض جدلية".

أوضحت السفارة الفرنسية في بيان صحفى، الجمعة، ان الترجمة لم تعكس إطلاقاً روح التضامن الكامل الذي تتبناه فرنسا مع مصر تجاه الأزمة، والتي أعرب عنها السفير خلال الفيديو الذي تم نشره أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السفارة أن الفيديو قد تم تسجيله باللغة الفرنسية لمخاطبة الجالية الفرنسية في مصر عن جهود السفارة لصالح الجالية في ظل الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا. كورونا،اخبار كورونا، فيروس كورونا، السفاره الفرنسيه في مصر، اخبار مصر