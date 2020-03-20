السفارة الألمانية لمواطنيها: السلطات المصرية طمئنتنا بالمساعدة فى عودتكم للوطن

كتبت: هناء أبو العز

أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة، بيانًا نشرته على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، قالت فيه : إنه على الرغم من توقف رحلات الطيران، إلا أن السلطات المصرية أعطتنا تأكيدات بأنه سيتم إصدار تصاريح خاصة للرحلات التي تغادر مصر لتعود بالمواطنين الألمان الراغبين فى العودة إلى وطنهم.

وفى تفاصيل البيان طلبت السفارة الألمانية من مواطنيها، انه ومع أخذ ذلك في الاعتبار ، اتصل بشركة الرحلات أو شركة الطيران الخاصة بك وتأكد من رحلة العودة الخاصة بك،مؤكدة أنه في الوقت الحالي ، لا تزال شركات الطيران المختلفة تقدم رحلات يمكنك حجزها بانتظام.

وبدأت وزارة الخارجية الألمانية الفيدرالية ، بالتعاون الوثيق مع متخصصى السفر وشركات الطيران ، والبدء فى إجراءات العودة الأولى وتواصل العمل بجد لضمان عودة جميع مواطني ألمانيا العالقين فى مصر بسبب إغلاق المطارات.

وذيل البيان المنشور على موقع السفارة، بكلمة السفير الألماني بالقاهرة سيريل نون والتى قال فيها : تمتلك ألمانيا ومصر صداقات طويلة الأمد في العديد من المجالات التي تستمر في الأوقات الجيدة والصعبة.