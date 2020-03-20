الزراعة: فحص 428 رسالة تقاوى وبذور بمعامل أمراض النبات لتحديد صلاحيتها

كتب عز النوبى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية التقرير الذى أعده الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات حول حصاد ونشاط المعهد خلال شهر فبراير.

وتضمن تقرير معهد امراض النبات، الزيارات الميدانية والتى تمثلت في المرور على زراعات العتر البلدى بمحافظة القليوبية للوقوف على الحالة المرضية، والمرور على زراعات بنجر السكر بالمحافظات، المختلفة لرصد الحالة المرضية، مشيرا إلى ايضا المرور على زراعات الخضر بمركز كفر الشيخ، والمرور على زراعات القمح بالمحافظات.

وأضاف تقرير معهد امراض النبات، أنه تم المرور على زراعات الكرفس بمحافظة بنى سويف – قرية بدهل –مركز سمطا للوقوف على الحالة المرضية، والمرور على محصول الطماطم فى محافظتى كفر الشيخ والمنيا لرصد الحالة المرضية، كما تم عمل زيارة ميدانية لمزرعة خاصة بشرق العوينات التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى للوقوف على الحالة المرضية، والمرور على نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف محطة بحوث سدس للوقوف على الحالة المرضية.

تابع تقرير معهد امراض النبات، حول النشاط الإنتاجى والخدمى، أشار التقرير إلى أنه تم فحص 428 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كما تم فحص عدد 51 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

وتابع تقرير معهد أمراض النبات، أنه تم الاشتراك فى أعمال 20 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد 31 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، بالإضافة إلى أنه تم فحص عدد 5 طرود بهم تقاوي بذور مختلفة.