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وضبط 2 طن لحوم فاسدة

الزراعة: ضبط 2 طن لحوم فاسدة خلال أسبوع فى الجيزة

الجمعة، 20 مارس 2020 01:12 م
الزراعة: ضبط 2 طن لحوم فاسدة خلال أسبوع فى الجيزة لحوم فاسدة
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخد مات البيطرية بوزارة الزراعة ،أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة إلى الهيئة، يوضح أن الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة والدواجن ومقطعات الدواجن الفاسدة والاسماك بلغت كميتها (2.048) كجم للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الادمى لتغير فى صفاتها وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (15) محضر فى الفترة من 29 فبراير الماضى وحتى 7 مارس الجارى.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى، قام اطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر ، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل ، وقد أظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3,352) رأس من الماشية داخل هذه المجازر ، فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (220,704) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر .

وأوضحت الهيئة، أن ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

 


الخدمات البيطرية

لحوم فاسدة

اخبار اليوم

مذبوحات اللحوم

اخبار مصرية

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