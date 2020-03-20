اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 07:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تحدد 4 توصيات للبطاطس الصيفى وحملات بغيطان الخضر.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 20 مارس 2020 06:00 ص
الزراعة تحدد 4 توصيات للبطاطس الصيفى وحملات بغيطان الخضر.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي  بوزارة الزراعة حزمة ارشادية حول الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات خلال  الشهر الجارى، وذلك  بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور علاء عزوز رئيس  الارشاد الزراعي  بوزارة الزراعة.

وينشر "اليوم السابع"، الممارسات الجيدة لزراعة  البطاطس الصيفية، ومنها أولا أن تضاف الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية، رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة وزارة الزراعة  ، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة .

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل الزراعية ، فى  تصريحات  لـ "اليوم السابع "،  إنه بالتنسيق  مع  مديريات  الزراعة ، هناك لجان فنية  على زراعات  الخضر الصيفى المبكرة  لزيادة  الإنتاج  والمعروض بالأسواق  خاصة  أن الخضروات كسلع استهلاكية  أساسية ، ومن  الخضروات الصيفى.

وأضاف مدير إدارة  الخضر ، إن هناك لجان مكثفة  تعمل على دوريا بالمرور على جميع  زراعات الخضروات وتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة  على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك  غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى  بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية   فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات  الجوية ،لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

 

 



 


البطاطس الصيفى

زراعات الخضر

المحاصيل الزراعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة ضبط 24 طن لحوم ودواجن فاسدة فى الجيزة خلال أسبوع

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:04 م

صور.. "الزراعة" تشارك فى تطهير المنشآت والممتلكات العامة للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:09 ص

لجان متخصصة لمتابعة 20 صنف خضروات صيفية مبكرة.. والزراعة: الهدف زيادة الإنتاج ومواجهة التقلبات الجوية.. وتؤكد: حملات مرورية بالغيطان لمتابعة المحصول.. والبطاطس والطماطم بالمقدمة.. وغرف مركزية لتلقى الشكاوى

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص

الزراعة: حصر الأسمدة الشتوية بالجمعيات استعداد للموسم الصيفى الجديد

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة