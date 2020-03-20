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الدكتور علاء حشيش: لم يثبت فعالية علاج الملاريا حتى الآن فى معالجة "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 11:48 م
الدكتور علاء حشيش: لم يثبت فعالية علاج الملاريا حتى الآن فى معالجة "كورونا" علاء حشيش
كتبت نهير عبد النبى

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قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن هناك إشاعات عديدة حول تناول بعض الأدوية لعلاج فيروس كورونا، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد دواء لعلاج فيروس كورونا، ولا بد أن نفرق بين نوعين من الأدوية القديمة والجديدة لأن المرض جديد لم يكتشف له علاج أما الادوية القديمة التى ثبت فعاليتها تم استخدامها الفترة الماضية.

وأضاف "حشيش" أثناء لقائه فى برنامج المواجهة على اكسترا نيوز: "أى علاج له أثار جانبية وبعض أدوية علاج الملاريا، تشتغل على القضاء على فيروس كورورنا، ولكن بها 5 مجموعات دوائية منظمة الصحة العالمية بتبحث عن الأنسب منها لعلاج فيروس كورونا، ولكن لم يثبت فعالية حتى الآن فكلها تجارب أكلينكية، لأن أدوية الملاريا لها آثار جانبية عنيفة".

من الممكن أن تستخدم بعض الأدوية لعلاج كورونا ولكن تحت إشراف طبى وحسب حالة المريض.

 


الدكتور علاء حشيش

الكورونا

منظمة الصحة العلمية

الصحة

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