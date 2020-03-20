الداخلية تغلق 8874 مركزا تعليميا على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8874 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وكانت شرطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وجهت حملاتها التموينية المكبرة، التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 271 قضية متنوعة، بينها ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "6,040 آلاف عبوة "كمامة" - 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات" فضلاً عن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات "104,477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121,081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاى".