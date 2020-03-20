اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الخبر الأكيد".. مبادرة شبابية فى سيناء لمواجهة الشائعات ببيانات الدولة

الجمعة، 20 مارس 2020 02:00 ص
"الخبر الأكيد".. مبادرة شبابية فى سيناء لمواجهة الشائعات ببيانات الدولة مبادرة شبابية فى سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق مجموعة من شباب شمال سيناء، مبادرة تواجه الشائعات على صفحات التواصل وجروبات الواتس آب، انطلاقا من مركز شباب ضاحية السلام، باستخدام وسائل التكنولوجيا وبجهود تطوعية ، المبادرة اعتمد القائمون عليها على رصد الشائعات المتداولة ومواجهتها بالصحيح من بيانات تعلنها الجهات الحكومية بهدف ان تصل المعلومة الصحيحة وتؤد الشائعات الخاطئة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع .

وقالت " رضوى حسنى اسماعيل"،  مسئول التطوع بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش، ان المبادرة ضمن عددا من المبادرات ينفذها المتطوعين بالمركز، وبدأت بفكره قدمها  " احمد  سويلم  " احد الشباب من ابناء المنطقة وهو طالب يدرس فى إحدى الجامعات الصينية، بهدف تضافر الجهود فى الوقت الحالى  ومساندة جهود الدولة لمواجهة اى اشاعات ومنشورات غير صحيحة على وجه الخصوص ما يتعلق بفيروس كورونا.

واضافت ان الهدف هو خدمة المجتمع بمعلومة صحيحة وبطريقة مبتكرة مقبولة ومن  خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي  وفيديوهات  كوميدية وتم إطلاق اسم " الخبر الأكيد " على المبادرة .

وقال أحمد سويلم ، طالب  من شمال سيناء يدرس بكلية بكين للتكنولوجيا و المعلومات بالصين، ان المبادرة ينفذها أكثر من 15 شاب  عبر  مواقع التواصل الإجتماعي باعتبارها  تضم الملايين من رواده و أسهل طريقة لرفع الوعي في نشر الإجراءات الوقائية.

واضاف : لهذه المواقع ايضا أرض خصبة لانتشار الشائعات  تعمل المبادرة علي رفع الوعي بثقافة الوقاية من الفيروس و مكافحة الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

واشار ان المبادرة تستهدف نطاق مصر بل قد تصل إلى نطاق دولي، وان اي أخبار او توعية تخص فيروس كورونا المبادرة تستهدفه، والهدف بأن تكون المبادرة  أحد مصادر  المعلومات الموثوقة لرواد التواصل الإجتماعي  ، لافتا ان فريق العمل يعتمد على رصد الشائعات ثم البحث عن مصادر المعلومة الموثقة وهى بيانات الجهات الرسمية فى الدولة، وتقديم المادة الصحيحة وعلى الجانب الأخر و توضيح الإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) من خلال ما تنشره الجهات الرسمية ، ومن خلال إنتاج أفلام قصيرة توعوية، والمبادرة تحت رعاية  ومديرية الشباب و الرياضة  ممثلة فى مركز شباب ضاحية السلام بإدارة شباب العريش  الرياضية.

مبادرة شبابية فى سيناء (1)
 
مبادرة شبابية فى سيناء (2)
 
مبادرة شبابية فى سيناء (3)
 
مبادرة شبابية فى سيناء (4)

شمال سيناء

العريش

مبادرة الخبر الأكيد

سيناء

مركز شباب ضاحية السلام بالعريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شباب شمال سيناء يشاركون الجهات المسئولة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 02:53 م

محافظ جنوب سيناء مهنئا المصريين بعيد استرداد طابا: أزمة كورونا ستمر سريعا

الخميس، 19 مارس 2020 02:14 م

"السلام بالعين" عادة تراثية بسيناء تتحول لمبادرة توعوية للوقاية مِن كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 02:05 م

حظر السياحة الداخلية بجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.. وفرض الحجر الصحي على المنشآت السياحية فيها 14 يوما.. وإلزام المسئولين بمنع مغادرة العاملين.. وتطهير المباني ورشها للقضاء على الفيروس

الخميس، 19 مارس 2020 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة