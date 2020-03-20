الحماية المدنية تنقذ أسرتين بعد تصدع وانهيار سلالم منزليهما بقليوب

القليوبية نيفين طه

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى إنقاذ أسرتين محتجزين داخل مسكنهما بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، بعد أن تصدعت وانهارت درجات السلم به، ما تسبب في حجز المقيمين وهما أسرتين بينهما مسنة وسيدة حامل، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، علي مساحة 80مترا بمدينة قليوب بحوار جامع علاء الدين وتم احتجاز الاسرتين بالطابق الثاني بعد انهيار سلم العقار القاطنين به.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين تصدع منزل بمدينة قليوب مكون من ثلاث طوابق وانهار الطابق الثاني ، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واحتجاز أسرة بداخله.

وتم الدفع بالسلالم الهيدروليكية للحماية المدنية، وإنقاذ الأسرتين وهما 11 شخصا، من بينهم سيدة حامل ومسنة وتم إخراجها دون أي خسائر وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في إنقاذ أسرة محتجزة داخل منزل قديم بوسط البلد بمدينة بنها بعد أن تصدع وانهارت درجات السلم به، ما تسبب في حجز المقيمين بالدور الثالث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، واحتجاز أسرة بداخله بمدينة بنها وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتبين تصدع منزل في وسط البلد في بنها مكون من 3 طوابق وسقوط 3 درجات سلم من المنزل في الطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واحتجاز أسرة بداخله.

على الفور تم الدفع بالسلالم الهيدروليكية للحماية المدنية، وتم إنقاذ الأسرة وإخراجها دون أى خسائر وتولت النيابة التحقيق.