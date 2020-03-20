الجيش المالى يعلن مقتل 29 من جنوده فى هجوم إرهابى شمالى البلاد

أعلن الجيش المالى أن 29 من عناصره قتلوا فى الهجوم الإرهابى الذى وقع قبل ساعات فى أحد المواقع العسكرية تارجينت بمحافظة غاو، شمال البلاد.

جاء ذلك فى بيان أصدره الجيش المالى فجر اليوم الجمعة في باماكو، ولم يعط الجيش أية إيضاحات أخرى في بيانه المقتضب.

وكان الجيش أعلن - في حصيلة أولية - مقتل اثنين وجرح 10 آخرين في الهجوم إرهابي الذي شهدته منطقة تارجينت في شمال البلاد.